"Динамо" розірвало контракт зі своїм форвардом – Суркіс поділився подробицями

Київське "Динамо" вирішило припинити співпрацю з нападником Артемом Бєсєдіним.

Про це президент клубу Ігор Суркіс розповів у коментарі "ТаТоТаке".

"Артем прийшов до мене на милицях – він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і, незважаючи на довгостроковий контракт з "Динамо", домовилися про те, що він отримає статус вільного агента. Бажаю йому удачі!", – сказав Суркіс.

Зазначимо, що контракт 27-річного Бєсєдіна з "Динамо" був розрахований до кінця 2024 року.

У структурі "біло-синіх" Бєсєдін перебував від 2013 року. Артем зіграв за столичний клуб 143 матчі, в яких відзначився 35 голами і 13 асистами.

Разом з "Динамо" форвард двічі став чемпіоном України та володарем Суперкубка країни, а також тричі перемагав у національному Кубку.

Останнім клубом Бєсєдіна була "Омонія", до якої нападник приєднався на правах оренди у січні. За кіпрський клуб Артем провів 15 матчів, забив один гол та зробив один асист. Разом з командою українець став володарем Кубка Кіпру.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" яскравим відеороликом анонсувало повернення до клубу Андрія Ярмоленка.

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