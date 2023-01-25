"Динамо" розірвало контракт зі своїм форвардом: він вже перейшов до іншого клубу

Київське "Динамо" припинили співпрацю з українським нападником Владиславом Кулачем.

Контракт 29-річного гравця з "біло-синіми" було розірвано за обопільною згодою сторін, повідомив офіційний сайт столичного клубу.

Кулач вже знайшов собі новий клуб. Владислав перебрався до чемпіонату Азербайджану, де виступатиме за місцеву "Зірю". Український футболіст підписав угоду на півтора року, до літа 2024-го.

"Zirə" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Komandamız Vladislav Kulaçla anlaşıb. Ukraynalı hücumçu ilə 1,5 illik... Опубліковано Zirə Futbol Klubu Середа, 25 січня 2023 р.

Кулач перейшов до "Динамо" влітку 2021 року після того, як у складі полтавської "Ворскли" з 15 голами став найкращим бомбардиром сезону УПЛ-2020/21.

За київський клуб Владислав провів лише сім матчів, відзначився одним голом.

Варто зазначити, що краще проявити себе в "Динамо" Кулачу завадили проблеми зі здоров'ям. На старті сезону-2021/22 футболіст переніс операцію на серці, після чого проходив процес відновлення. Згодом Владислав також отримав перелому ноги і вимушений був знову опинитися поза грою.

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