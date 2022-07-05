"Динамо" розписало нічию з ексчемпіоном Швейцарії у благодійному матчі

У вівторок, 5 липня, київське "Динамо" у четвертому поєдинку літнього тренувального збору зустрічалося з "Янг Бойз".

Команда Мірчі Луческу зіграла вничію з ексчемпіоном Швейцарії - 0:0 .

Зустріч відбулася в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Обидві команди втратили кілька гарних шансів для того, щоб вирвати перемогу. У киян близькі до взяття воріт суперника були Олександр Караваєв та Владислав Ванат, проте реалізувати свої моменти футболісти не змогли.

Для "біло-синіх" це був уже четвертий спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию зі швейцарським "Івердоном" (1:1), у другому поступилася швейцарській "Лозанні" (0:2), а в третьому перемогла швейцарський "Сьйон" (1:0).

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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