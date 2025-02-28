"Динамо" сенсаційно не зуміло обіграти "Ворсклу", вперше 2025 року втративши очки в УПЛ (відео)

Кияни дали шанс "Олександрії" та "Шахтарю" наблизитися у чемпіонських перегонах.

Київське "Динамо" зіграло внічию з полтавською "Ворсклою" в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Номінально виїзний для "біло-синіх" поєдинок відбувся на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського та завершився з рахунком 1:1 .

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок на 16-й хвилині зустрічі – відзначився Віталій Буяльський. Цей гол дозволив киянам вирушити на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.

Утім, у другому таймі полтавці зуміли відігратися – на 64-й хвилині точного удару завдав Олександр Скляр.

Зазначимо, що "зелено-білі" догравали матч у меншості – на 90-й хвилині вилучений з поля був Владислав Островський, який за три хвилини отримав дві жовті картки.

Огляд матчу "Ворскла" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Динамо" вперше 2025 року втратило очки в УПЛ. "Біло-сині" (47 очок після 19 матчів) продовжують очолювати турнірну таблицю. Кияни дали шанс "Олександрії" (41 бал, 18 поєдинків) та "Шахтарю" (36 пунктів, 17 ігор) наблизитися у чемпіонських перегонах.

Своєю чергою, "Ворскла" (17 очок) перебуває на 13-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі "Динамо" зіграє проти ЛНЗ, а "Ворскла" позмагається з "Карпатами". Обидва матчі відбудуться 6 березня.

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