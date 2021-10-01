"Динамо" - "Шахтар": стало відомо, хто розсудить українське класичне дербі

Одвічні суперники знову зійдуться 3 жовтня на "Олімпійському".

Українська асоціація футболу призначила бригаду арбітрів на центральний матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, в якому поміряються силами "Динамо" і "Шахтар".

Головним суддею всеукраїнського футбольного дербі буде Олександр Шандор зі Львова. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром призначений Ігор Пасхал.

За систему відеоповторів (VAR) відповідатиме Катерина Монзуль, асистуватиме їй у цьому Марина Стрілецька.

Для 32-річного Шандора це перше призначення на поєдинок між "Динамо" та "Шахтарем".

Читайте також: Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Шахтар" та інші матчі 10-го туру УПЛ

Зустріч грандів вітчизняного футболу відбудеться в неділю, 3 жовтня, на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок поєдинку - о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.

"Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання