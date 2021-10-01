Динамо - Шахтар: ставки букмекерів на всеукраїнське футбольне дербі

Гранди українського футболу зустрінуться 3 жовтня на столичному "Олімпійському".

У неділю, 3 жовтня, в центральному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги поміряються силами "Динамо" і "Шахтар".

Класичне українське дербі відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок поєдинку - о 19:30.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Шахтар

Букмекери не змогли визначити фаворита поєдинку в столиці України. На перемогу як "біло-синіх", так і "гірників", можна поставити з коефіцієнтом 2.65. Нічия оцінена букмекерами коефіцієнтом 3.60.

Пряму трансляцію битви "Динамо" - "Шахтар" дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

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Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.

"Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

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