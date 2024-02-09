Динамо – Шкендія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться шостий спаринг "біло-синіх" на зимових зборах.

У п'ятницю, 9 лютого, київське "Динамо" проведе свій шостий товариський матч на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане футбольний клуб "Шкендія" з Північної Македонії.

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 16:00 за київським часом. До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шкендія".

Зазначимо, що у попередніх спарингах на турецьких зборах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), програло польській "Легії" з Варшави (1:3), здобуло розгромну перемогу над "Пахтакором" з Узбекистану (5:1), зазнало поразки від болгарського "Левські" (0:1) та розтрощило латвійську "Лієпаю" (5:2).

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

У першому офіційному матчі після зимової паузи "Динамо" 25 лютого у 18-му турі УПЛ зіграє проти "Металіста 1925".

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