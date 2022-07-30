Динамо - Штурм: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти австрійського "Штурма".

Після перемоги над турецьким "Фенербахче" в другому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів наступним суперником підопічних Мірчі Луческу на шляху до групового етапу найпрестижнішого євротурніру стане "Штурм" з австрійського міста Грац.

Перший матч "біло-синіх" з австрійцями буде зіграний у середу, 3 серпня, на стадіоні імені Владислава Крола у польському місті Лодзь. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Це буде номінально домашній поєдинок для "Динамо", однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів він відбудеться за межами України.

Де дивитися матч Динамо - Штурм

В Україні поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Setanta Sports". Також гру можна подивитися на OTT-сервісі setantasports.com. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Штурм

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу українському клубу. На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 2,24. Нічия - 3,40. Перемога австрійської команди - 3,40.

Цікаво, що фаворитом двоматчевого протистояння букмекери вважають "Штурм". На прохід австрійців до наступного раунду кваліфікації приймаються ставки з коефіцієнтом 1,86. Підсумковий успіх "Динамо" у двоматчевій дуелі оцінений коефіцієнтом 2,01.

Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 9 серпня, в Австрії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до групового етапу позмагається з сильнішим у дуелі "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) або "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Із ким саме, визначить жеребкування раунду плейоф ЛЧ 2 серпня.

Невдаха двоматчевої зустрічі між "Динамо" та "Штурмом" одразу потрапить до групового етапу Ліги Європи.

"Штурм" - чинний віцечемпіон Австрії. За підсумками минулого сезону клуб із Граца посів друге місце в турнірній таблиці, поступившись чемпіонським титулом "Зальцбургу".

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