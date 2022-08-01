Динамо - Штурм: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" проведе перший матч 3-го кваліфікаційного ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти австрійського "Штурма".

Дуель між "біло-синіми" та віцечемпіоном Австрії буде зіграна на стадіоні імені Владислава Крола у польському місті Лодзь. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Це буде номінально домашній поєдинок для "Динамо", однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів він відбудеться за межами України.

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У другому раунді відбору кияни пройшли турецький "Фенербахче" ;

; Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 9 серпня, в Австрії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом;

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до групового етапу позмагається з сильнішим у дуелі "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) або "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Із ким саме, визначить жеребкування раунду плейоф ЛЧ 2 серпня;

Невдаха двоматчевої зустрічі між "Динамо" та "Штурмом" одразу потрапить до групового етапу Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між українським і австрійським клубами.