"Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед матчем з "Партизаном": скандальна причина

У такий спосіб кияни засудили участь сербського клубу на турнірі в Москві.

Київське "Динамо" відмовилося від офіційних двосторонніх заходів із сербським "Партизаном" перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Причиною такого рішення українського клубу стала участь "Партизана" у товариському турнірі в Москві, який відбувся на початку липня цього року.

"Україна сьогодні переживає найскладніший період своєї історії через кровопролитну війну з країною-терористкою. Саме тому "Динамо" засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну.

Враховуючи це та з огляду на нещодавню участь "Партизана" у змаганнях на території Росії, нами ухвалено рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу. Також нами ухвалено рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах.

Водночас, незважаючи на результати жеребкування, наш клуб є частиною великої родини УЄФА, ми поважаємо світові футбольні принципи та традиції, поважаємо суперників і дотримуємося принципу fair-play на полі та поза його межами.

Ми готові у спортивній боротьбі змагатись і перемагати будь-якого суперника. Таким чином ми доводимо європейськість і відкритість нашої країни та українського спорту", – йдеться в заяві віцечемпіона України.

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться у вівторок, 23 липня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, місцем проведення номінально домашнього для "біло-синіх" поєдинку стане "Арена Люблін" у польському Любліні.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Партизан".

Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у сербському Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що з метою безпеки обидва матчі між "Динамо" та "Партизаном" відбудуться без виїзних уболівальників на стадіонах.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

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