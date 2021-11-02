"Динамо" та "Барселона" назвали стартові склади на матч Ліги чемпіонів у Києві

"Динамо" та "Барселона" назвали стартові склади на матч Ліги чемпіонів у Києві

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Київське "Динамо" та каталонська "Барселона" оголосили стартові склади на поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" в столиці України.

Зауважимо, що керманич "біло-синіх" вирішив довірити місце єдиного нападника номінальному хавбеку Денису Гармашу, якого цього сезону став використовувати на позиції форварда.

Своєю чергою, нападник Владислав Супряга не потрапив навіть до заявки на зустріч з "синьо-гранатовими".

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена - Гармаш

Запасні: Бойко, Бурда, Шабанов, Тимчик, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, Лєднєв, Антюх, Вітіньо, Рамірес, Шкурін

"Барселона": тер Штеген - Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле, Альба - Френкі де Йонг, Бускетс, Ніко - Фаті, Депай, Гаві

Запасні: Нето, Пенья, Дест, Умтіті, Бальде, Араухо, Санс, Демір, Пуч, Люк де Йонг, Дембеле, Коутіньйо

Гра між "Динамо" та "Барселоною" розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У матчі 3-го туру ЛЧ, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0 .

. У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені зустрінеться з лісабонською "Бенфікою". Ця зустріч також розпочнеться 2 листопада о 22:00.

На екваторі групового раунду лідирує в квартеті "Баварія" (9 очок), яка виграла всі три матчі із загальною різницею м'ячів 12:0. "Бенфіка" з 4 балами - на другому місці. "Барселона" (3) - на третьому. "Динамо" - останнє з одним набраним пунктом.

Додамо, що відвідати поєдинок "Динамо" та "Барселони" зможуть не всі охочі уболівальники, а лише вакциновані або з відповідним ПЛР-тестом.

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