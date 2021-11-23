"Динамо" та "Баварія" назвали стартові склади на битву в Лізі чемпіонів

"Динамо" та "Баварія" назвали стартові склади на битву в Лізі чемпіонів

Поєдинок у Києві розпочнеться о 19:45.

Київське "Динамо" та мюнхенська "Баварія" оприлюднили стартові склади на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" в столиці України.

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Динамо: Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена - Шкурін

Запасні: Бойко, Караваєв, Шабанов, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, Лєднєв, Гармаш, Вітінью, Антюх, Кулач

Баварія: Ноєр - Павар, Ернандес, Куассі, Девіс - Горецка, Толіссо - Сане, Мюллер, Коман - Левандовські

Запасні: Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Рока, Тілльман

Стартовий свисток поєдинку "Динамо" - "Баварія" пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.

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Після чотирьох турів "Динамо" з одним балом посідає останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф.

Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали). 23 листопада о 22:00 вони зустрінуться в очній битві на "Камп Ноу".

У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 29 вересня в Мюнхені, "Динамо" розгромно програло "Баварії" (0:5) .

. Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".

Нагадаємо, юнацька команда "Динамо" сьогодні обіграла однолітків з "Баварії" - 2:1.