"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

У середу, 28 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25.

В 1/8 фіналу візьмуть участь 16 команд – вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ з найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Саме з цієї стадії у боротьбу вступають гранди вітчизняного футболу – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України – 30 жовтня.

Кубок України з футболу-2024/25: всі пари 1/8 фіналу

ЮКСА (Тарасівка) – "Олександрія" (Олександрія)

"Пробій" (Городенка) – "Буковина" (Чернівці)

"Рух" (Львів) – "Карпати" (Львів)

"Верес" (Рівне) – "Оболонь" (Київ)

"Вікторія" (Суми) – ЛНЗ (Черкаси)

"Ворскла" (Полтава) – "Динамо" (Київ)

"Шахтар" (Донецьк) – "Зоря" (Луганськ)

"Полісся" (Житомир) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

Читайте також:

"Динамо" зіграло внічию проти "Зальцбурга" та не вийшло до основної стадії Ліги чемпіонів (відео)

Бетіс – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

Асист Миколенка допоміг "Евертону" здобути розгромну перемогу в матчі Кубка англійської ліги (відео)