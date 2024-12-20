"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників в плейоф Юнацької ліги УЄФА

Матчі буде зіграно 11 або 12 лютого 2025 року.

У п'ятницю, 20 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Своїх суперників у плейоф також дізналися українські клуби – "Динамо" та "Шахтар".

В 1/16 фіналу турніру кияни позмагаються з італійською "Аталантою", а донеччани зустрінуться з німецьким "Гоффенгаймом".

Зазначимо, що ця стадія складається з одного матчу. Поєдинки відбудуться 11 або 12 лютого 2025 року.

Переможці 1/16 фіналу вийдуть до 1/8 фіналу. "Динамо" проведе свій поєдинок на номінально домашній арені, а "Шахтар" – у гостях.

Раніше "гірники" посіли 14-те місце у загальній турнірній таблиці Шляху Ліги чемпіонів, а "біло-сині" пройшли "Марібор" (Словенія) та "2 Коррику" (Косово), пробившись до 1/16 фіналу через Шлях чемпіонів.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25: всі пари 1/16 фіналу

Інтер (Італія) – Лілль (Франція)

Спортинг Лісабон (Португалія) – Монако (Франція)

РБ Зальцбург (Австрія) – Селтік (Шотландія)

Барселона (Іспанія) – Динамо Загреб (Хорватія)

Штутгарт (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)

Реал Мадрид (Іспанія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Динамо Київ (Україна) – Аталанта (Італія)

Рапід Відень (Австрія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)

АЗ Алкмар (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія)

Трабзонспор (Туреччина) – Ювентус (Італія)

Мітьюлланд (Данія) – Манчестер Сіті (Англія)

Олімпіакос (Греція) – Жирона (Іспанія)

Бетіс (Іспанія) – Баварія (Німеччина)

Гоффенгайм (Німеччина) – Шахтар (Україна)

Академія Пушкаша (Угорщина) – Астон Вілла (Англія)

Локомотива Загреб (Хорватія) – Штурм (Австрія)

Читайте також:

Ліга конференцій: результати матчів заключного туру

"Челсі" влаштував розгром і став переможцем основного раунду Ліги конференцій (відео)

Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА за підсумками 2024 року