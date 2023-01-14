"Динамо" та "Шахтар" назвали суперників на зимових зборах у Туреччині

Гранди українського футболу визначилися зі спаринг-партнерами під час підготовки до другої частини сезону.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили імена суперників, з якими проведуть контрольні матчі на зимових тренувальних зборах. Обидва клуби готуватимуться до поновлення сезону в Туреччині.

Інформація про майбутніх спаринг-партнерів з'явилася на офіційних сайтах "біло-синіх" і "гірників".

Динамівці вирушать на збір до Туреччини 20 січня. Цього місяця вони зіграють три контрольні матчі. Суперниками команди Мірчі Луческу стануть віденський "Рапід" (24 січня), словенський "Марибор" (28 січня) та австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня).

Пізніше стануть відомі опоненти столичного клубу в лютневих спарингах.

"Шахтар" прибув до Антальї ще 10 січня та пробуде на зимових зборах до 9 лютого. Підопічні Ігоря Йовічевіча зустрінуться з віденською "Аустрією", словенськими "Копером" і "Марибором", болгарським "Лудогорцем", боснійським "Сараєво" і грузинським "Динамо" Тбілісі.

Розклад матчів "Шахтаря" на зборах у Туреччині

20 січня, 16:30. "Шахтар" – "Аустрія"

27 січня, 16:30. "Шахтар" – "Копер"

31 січня, 16:30. "Шахтар" – "Лудогорець"

1 лютого, 16:30. "Шахтар" – "Марибор"

8 лютого, 10:00. "Шахтар" – "Сараєво"

8 лютого, 16:30. "Шахтар" – "Динамо" Тбілісі

Першу частину сезону УПЛ "Шахтар" і "Динамо" завершили на другому та третьому місцях відповідно, набравши по 30 очок. Щоправда, "гірники" провели на два матчі менше. Лідером на зимову паузу вирушив "Дніпро-1", маючи 35 балів у своєму активі.

На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи. Донеччани стали третіми у квартеті Ліги чемпіонів та перейшли до раунду стикових матчів Ліги Європи, де боротимуться із французьким "Ренном" – поєдинки відбудуться 16-го і 23 лютого.

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