"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

У четвер, 31 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У цій стадії турніру візьмуть участь вісім переможців четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Під час жеребкування команди були поділені на сіяні та несіяні.

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу – 27 вересня.

Кубок України-2023/24: результати жеребкування 1/8 фіналу

"Маріуполь" (Маріуполь) – "Зоря" (Луганськ)

"Оболонь" (Київ) – "Динамо" (Київ)

"Чорноморець" (Одеса) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Верес" (Рівне) – "Шахтар" (Донецьк)

"Рух" (Львів) – "Олександрія" (Олександрія)

"Вікторія" (Суми) – "Минай" (Минай)

"Полісся" (Житомир) – "Дніпро-1" (Дніпро)

"Металіст 1925" (Харків) – "Ворскла" (Полтава)

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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