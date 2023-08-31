"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Базовий день матчів – 27 вересня.
У четвер, 31 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
У цій стадії турніру візьмуть участь вісім переможців четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Під час жеребкування команди були поділені на сіяні та несіяні.
Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу – 27 вересня.
Кубок України-2023/24: результати жеребкування 1/8 фіналу
"Маріуполь" (Маріуполь) – "Зоря" (Луганськ)
"Оболонь" (Київ) – "Динамо" (Київ)
"Чорноморець" (Одеса) – "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Верес" (Рівне) – "Шахтар" (Донецьк)
"Рух" (Львів) – "Олександрія" (Олександрія)
"Вікторія" (Суми) – "Минай" (Минай)
"Полісся" (Житомир) – "Дніпро-1" (Дніпро)
"Металіст 1925" (Харків) – "Ворскла" (Полтава)
Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.
Читайте також:
Бешикташ – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Зоря – Славія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Дніпро-1 – Спартак Трнава: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій