Минулого сезону Динамо та Барселона вже зустрічалися в групі ЛЧ / ФК Динамо Київ

"Динамо" та "Шахтар" почали продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів: скільки коштують і де купити

"Динамо" та "Шахтар" почали продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів: скільки коштують і де купити

Обидва українських гранда проводитимуть домашні поєдинки групового етапу ЛЧ в Києві на "Олімпійському".

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" відкрили продаж квитків на матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

За результатами жеребкування "біло-сині" зіграють проти португальської "Бенфіки", іспанської "Барселони" та німецької "Баварії". А "гірникам" дісталися в суперники молдовський "Шериф", італійський "Інтер" та іспанський "Реал".

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Квитки на матчі Динамо в Лізі чемпіонів

"Динамо" пропонує уболівальникам придбати перепустку одразу на три матчі групового раунду ЛЧ. Вартість такого єдиного квитка складає від 360 до 16 800 гривень.

Також можна купити квитки на окремі поєдинки киян у Лізі чемпіонів, їхня вартість - від 150 до 7 000 гривень. Продаж здійснюється онлайн - на сайті Esport.in.ua.

Квитки на матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів

"Шахтар" традиційно реалізує квитки на поєдинки Ліги чемпіонів у декілька етапів. Від 2 вересня купити квитки на гру з "Інтером" можуть власники абонементів сезону-2021/22. Для них діє спеціальна знижка - 20% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки). Від 6 вересня стартує вільний продаж перепусток на матч "Шахтар" - "Інтер".

Ціна квитків на поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів становить від 150 до 15 000 гривень. У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. Тобто в день гри вартість квитків буде вищою.

Придбати квитки на матч "Шахтар" - "Інтер" можна онлайн на офіційному сайті "гірників", на сайтах-партнерах клубу і в касах НСК "Олімпійський" (від 6 вересня).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22 КЛЮЧОВІ ДАТИ

Груповий етап: 14/15 і 28/29 вересня, 19/20 жовтня, 2/3 і 23/24 листопада, 7/8 грудня 2021 року

Жеребкування 1/8 фіналу: 13 грудня 2021 року

1/8 фіналу: 15/16 і 22/23 лютого, 8/9 і 15/16 березня 2022 року

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу: 18 березня 2022 року

1/4 фіналу: 5/6 і 12/13 квітня 2022 року

1/2 фіналу: 26/27 і 3/4 травня 2022 року

Фінал: 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)

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