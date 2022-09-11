"Динамо" тяжкою перемогою набрало перші очки у сезоні УПЛ

У неділю, 11 вересня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) київське "Динамо" приймало "Львів".

Київське "Динамо" перемогло у домашьному матчі УПЛ "Львів" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 32-й хвилині Віталій Буяльський - він опинився наодинці в центрі штрафного майданчика і влучно пробив після передачі Віктора Циганкова.

До кінця поєдинку львівська команда так і не змогла відіграться.

"Динамо" набрало 3 очки та піднялося на 10-те місце у турнірній таблиці, маючи гру в запасі. "Львів" займає 14-у позицію, в активі команди одне очко.

У наступному турі "Динамо" зіграє проти "Миная", а перед цим гратиме проти кіпрського АЕКа у Лізі Європи. "Львів" у наступному матчі зіграє із "Дніпром-1".

Читайте також:

Скинув "Шахтар" з вершини: "Колос" мінімально здолав "Металіст" та очолив турнірну таблицю УПЛ

Чергова впевнена перемога: "Дніпро-1" наблизився до лідера УПЛ

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу