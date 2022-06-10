"Динамо" U-16 стало переможцем турніру в Барселоні, героєм став син Григорія Суркіса

Київське "Динамо" віком до 16 років виграло змагання в Барселоні.

Зазначимо, що футболістів "біло-синіх" запросили на міні-турнір за участю "Барселони" та "Марсета".

Відповідно до регламенту, за перемогу у кожному матчі командам нараховувалося по три очки, а за нічию – два бали. Після кожної гри, що тривала 40 хвилин без перерви, незалежно від її результату, проводилася серія пенальті, успіх якої дарував ще одне очко. Для перемоги у турнірі необхідно було набрати найбільшу кількість балів.

Перший матч "Динамо" виграло у "Марсета" – 1:0 в основний час і за пенальті – 3:2. У "Барселони" кияни виграли – 1:0 та 2:0 у серії пенальті.

Героєм матчу з "блаугранас" став голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс, який є сином Григорія Сурксіа. Він відбив два удари з 11 метрів, один із яких виконував син легендарного футболіста - Патріка Клюйверта.

Фото: ФК Динамо Київ

В'ячеслав Суркіс – вихованець академії "Динамо". В'ячеслав виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України у категорії U-15 та був серед номінантів на "Золотий м'яч" серед гравців свого віку.

Додамо,10 червня "Динамо" U-16 зіграє в Іспанії благодійний матч проти команди "Л'Успіталет" із Каталонії. На 11 червня заплановане проведення другої частини благодійного турніру в Барселоні.