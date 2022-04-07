"Динамо" U-19 поступилося одноліткам з Португалії та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

"Динамо" U-19 поступилося одноліткам з Португалії та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

"Біло-синім" не вдалося переграти "Спортинг"

У четвер, 7 квітня, київське "Динамо" U-19 провело матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга" U-19 із Лісабону. Поєдинок закінчився перемогою португальців - 1:2 .

У першому таймі португальці зусиллями Джоване Кабрала здобули фору в два м'ячі. На початку другого тайму кияни скоротили відставання - відзначився Володимир Бражко із пенальті.

Зрівняти рахунок "біло-синім" так і не вдалося.

Переможець поєдинку, "Спортинг", вийшов до 1/4 фіналу ЮЛУ, де зіграє у лісабонському дербі з "Бенфікою". На переможця цієї пари у півфіналі чекає туринський "Ювентус".

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