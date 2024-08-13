"Динамо" у більшості обіграло "Рейнджерс" і вийшло до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів (відео)

Київське "Динамо" вийшло до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У матчі-відповіді 3-го відбіркового раунду команда Олександра Шовковського на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго перемогла шотландський "Рейнджерс" з рахунком 2:0 .

Перший тайм видався дуже складним для "біло-синіх". Суперник явно переважав, а динамівці не завдали жодного удару по воротах. Утім, на перерву команди вирушили без голів.

На старті другого тайму стався ключовий момент поєдинку – на 51-й хвилині віцечемпіон Шотландії залишився в меншості, оскільки Жефте у верховій боротьбі з Олександром Караваєвим заробив другу жовту картку.

Тож майже весь другий тайм "Динамо" отримало можливість грати у більшості. Цим "біло-сині" наприкінці гри і скористалися.

На 82-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олександр Піхальонок, який з правого флангу змістився в центр і з-за меж штрафного майданчика низом пробив у ближній кут.

А ще через дві хвилини у швидкій контратаці Назар Волошин відправив м'яч у ворота "Рейнджерс" після передачі Миколи Шапаренка. Суперник нічим відповісти не зумів.

У першому матчі, який відбувся 6 серпня у польському Любліні, "Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" (1:1). Тож за сумою двох зустрічей кияни виявилися сильнішими з рахунком 3:1 та пройшли до наступної стадії.

Огляд матчу "Рейнджерс" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

У раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів суперником "Динамо" стане австрійський "Зальцбург", який у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ пройшов нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчі "Динамо" проти "Зальцбурга" відбудуться 21 і 27 серпня. Перша гра буде номінально домашньою для киян. Переможець протистояння отримає путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка. Той, хто програє, потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

Нагадаємо, команда Шовковського у статусі срібного призера УПЛ стартувала в новому євросезоні з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де розтрощила сербський "Партизан" з рахунком 9:2 за сумою двох матчів. У номінально домашній грі "Динамо" знищило белградський клуб з рахунком 6:2, а потім на виїзді розбило суперника з рахунком 3:0.

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