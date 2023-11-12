"Динамо" у більшості перемогло "Кривбас" у першому матчі після відставки Луческу

"Динамо" обіграло "Кривбас" у виїзному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 0:2 .

Через повітряну тривогу початок гри було відкладено близько на пів години. Столичний клуб вирвався вперед на самому старті зустрічі. Уже на восьмій хвилині Владислав Ванат на вході до штрафного майдачника отримав передачу з правого флангу від Олександра Тимчика та влучно пробив у правий від себе кут воріт.

А ще через чотири хвилини криворіжці залишилися в меншості – Данило Бескоровайний збив Ваната перед власним карним майданчиком, за що отримав пряму червону картку.

На 27-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу в рахунку. Олександр Караваєв виграв боротьбу у В'ячеслава Рябова, увійшов до штрафного майданчика та розстріляв ворота.

У другому таймі "Кривбас" почав активніше атакувати, однак бодай скоротити відставання в рахунку команді Юрія Вернидуба не вдалося.

Зазначимо, що для "Динамо" це був перший матч після відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера. Замість 78-річного румунського фахівця киян очолив Олександр Шовковський.

Додамо, що 48-річний СаШо раніше вже виконував обов'язки головного тренера "біло-синіх", коли Луческу перебував на лікарняному після операції на нозі наприкінці минулого сезону.

Перемогою над "Кривбасом" київський клуб перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в УПЛ. "Динамо" (19 очок) посідає восьме місце в турнірній таблиці, але має три гри в запасі. Криворіжці (27 балів) йдуть на другій позиції, на два бали відстаючи від лідера чемпіонату "Полісся".

У наступному турі "Динамо" 26 листопада прийматиме "Рух", а "Кривбас" днем раніше на виїзді зіграє з "Минаєм".

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