"Динамо" у більшості розбило "Полісся" та підібралось до "Шахтаря" у чемпіонських перегонах (відео)

Кияни на одне очко відстають від "гірників", які мають матч у запасі.

"Динамо" розгромило "Полісся" в поєдинку 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершилася з рахунком 3:0 .

Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 32-й хвилині зустрічі – Владислав Ванат реалізував вихід один на один з голкіпером гостей після передачі Андрія Ярмоленка.

На старті другого тайму "біло-сині" зміцнили свою перевагу – на 52-й хвилині Микола Шапаренко зі входу до карного майданчика красивим ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

На 63-й хвилині житомирська команда залишилася в меншості – Василь Кравець заробив другу жовту картку за те, що збив Віталія Буяльського перед власним штрафним майданчиком.

Динамівці скористалися чисельною перевагою та довели справу до розгрому. На 77-й хвилині Буяльський вразив порожні ворота після грубої помилки оборони житомирців.

Огляд матчу "Динамо" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (54 бали) посідає друге місце в УПЛ і скоротило відставання від лідера "Шахтаря" до одного очка, але "гірники" мають матч у запасі. "Полісся" (39 пунктів) залишилося на шостій позиції.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Шовковського 27 квітня на виїзді зустрінуться з "Дніпром-1", а команда Сергія Шищенка 29 квітня прийме "Ворсклу".

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