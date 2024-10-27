"Динамо" у більшості вирвало нічию проти "Шахтаря" в напруженому матчі УПЛ (відео)

"Біло-сині" та "гірники" не зуміли визначити переможця у бойовому Класичному.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли внічию в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів і запам'ятався травмою захисника "біло-синіх" Дениса Попова, який потягнув задню поверхню стегна та був змушений залишити поле на 16-й хвилині. Його замінив Крістіан Біловар.

На старті другого тайму "гірники" повели в рахунку. Після подачі Георгія Судакова з кутового на 48-й хвилині Егіналду пробив головою – голкіпер киян Георгій Бущан здійснив сейв, але Артем Бондаренко з кількох метрів добив у ворота м'яч, який також зачепив на своєму шляху Валерія Бондаря.

На 60-й хвилині донеччани залишилися в меншості – Дмитро Криськів отримав пряму червону картку за те, що в центрі поля ззаду грубо влетів у підкаті в ноги Біловару.

Отримавши чисельну перевагу, підопічні Олександра Шовковського великими силами атакували в надії врятуватися від поразки. А команда Маріно Пушича відійшла в оборону та намагалася втримати переможний результат, але не впоралася з цим завданням.

На 87-й хвилині Олександр Караваєв на дальній стійці ударом злету замкнув подачу Владислава Дубінчака з лівого флангу та приніс "Динамо" нічию.

Огляд матчу "Динамо" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

"Динамо" після нічиєї в в Класичному з 26 очками повернулося на перше місце в УПЛ. Кияни обійшли "Олександрію", яку тепер випереджають за додатковими показниками. "Шахтар" (20 балів) залишився на четвертій позиції.

У наступному турі чемпіонату України "біло-сині" 3 листопада приймуть "Інгулець", а "помаранчево-чорні" днем раніше зіграють проти "Чорноморця".

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