"Динамо" у більшості втримало перемогу над "Поліссям" та повернуло собі лідерство в УПЛ (відео)

Весь другий тайм житомирський клуб провів у меншості.

"Динамо" обіграло "Полісся" в центральному матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 2:1 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі – Владислав Ванат у дотик влучно пробив у дальній кут після передачі Миколи Шапаренка з лівого флангу.

На 27-й хвилині команда Олександра Шовковського збільшила свою перевагу в рахунку. Після прострілу Олександра Тимчика м'яч у штрафному майданчику житомирців влучив у руку захиснику Артему Смолякову – арбітр пішов дивитися момент на VAR і призначив пенальті. 11-метровий холоднокровно реалізував Андрій Ярмоленко, забивши свій 110-й гол у чемпіонаті України.

Перед перервою "Полісся" залишилося в меншості – Богдан Михайличенко на 45-й хвилині отримав другу жовту картку за грубий фол проти Віталія Буяльського та був вилучений з поля.

Незважаючи на гру удесятьох, в другому таймі підопічні Імада Ашура скоротили відставання в рахунку до мінімуму – на 86-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Олексій Гуцуляк.

Однак на більше житомирський клуб не вистачило – кияни втримали перемогу.

Огляд матчу "Динамо" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Динамо" (32 очки) повернуло собі лідерство в УПЛ, обійшовши за додатковими показниками "Олександрію" (32 бали). "Полісся" (22 пункти) залишилося на четвертій позиції, третім йде "Шахтар" (26 очок).

У наступному турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Динамо" 23 листопада прийме "Чорноморець", а "Полісся" 25 листопада вдома зустрінеться із "Зорею".

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