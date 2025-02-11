"Динамо" у драматичній серії пенальті програло "Аталанті" та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА (відео)

"Біло-сині" в основний час матчу вели в рахунку 3:1, але не втримали перевагу, а потім поступилися у серії післяматчевих 11-метрових.

Київське "Динамо" зазнало поразки від "Аталанти" в матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок у турецькому місті Манавгат на полі стадіону "Арслан Зекі Демірджі" завершився з рахунком 3:3 , а в серії пенальті більш влучними виявилися гравці італійської команди – 6:7 .

"Бергамаски" відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Лоренцо Бонсіньйорі. Проте до перерви "біло-сині" відповіли своїми трьома голами: спочатку м'яч у власні ворота зрізав нападник "Аталанти" Генрі Камара, а потім у складі киян відзначилися Матвій Пономаренко і Дмитро Кремчанін.

У другому таймі "Аталанта" зуміла відновити паритет у грі – на 63-й хвилині точного удару завдав Вінченцо Ведрані, а вже за сім хвилин рахунок зрівняв Кандас Фіогбе.

Оскільки основний час матчу завершився внічию, то володар путівки до наступної стадії турніру визначався у серії пенальті. Із своїх 9 ударів "біло-сині" не реалізували три, внаслідок чого завершили виступи в Юнацькій лізі УЄФА.

Повне відео матчу "Динамо" U-19 – "Аталанта" U-19

Додамо, що до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА "біло-сині" пробилися через Шлях чемпіонів, подужавши клуби "Марібор" (Словенія) та "2 Коррику" (Косово).

Ще один представник України – донецький "Шахтар" – свій матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА також проведе 11 лютого. О 19:00 за київським часом "гірники" зустрінуться з німецьким "Гоффенгаймом".

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