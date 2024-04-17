"Динамо" у перенесеному матчі обіграло "Минай" і впритул наблизилося до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Тепер кияни одним очком поступаються "гірникам", які мають гру в запасі.

"Динамо" здолало "Минай" у перенесеному матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:3 .

Команда Олександра Шовковського вийшла вперед уже на 4-й хвилині зустрічі – Віталій Буяльський забив після передачі Владислава Ваната.

На 27-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу – простріл з правого флангу штрафного від Андрія Ярмоленка у власні ворота зрізав захисник закарпатського клубу Дмитро Немчанінов.

Одразу після перерви підопічні Желько Любеновича скоротили відставання в рахунку – на 48-й хвилині Тимур Кораблін завдав точного удару у ближню "дев'ятку".

Проте наприкінці гри кияни зняли питання щодо переможця. На 86-й хвилині Владислав Дубінчак виконав простріл на дальню стійку, який замкнув Назар Волошин.

Огляд матчу "Минай" – "Динамо"

Після цієї перемоги "Динамо" (51 очко) посідає друге місце в УПЛ і лише на один бал відстає від лідера "Шахтаря", який зіграв на один матч менше. "Минай" (15 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Шовковського 21 квітня приймуть "Полісся", а минайці днем пізніше вдома зустрінуться з "Рухом".

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