"Динамо" у серії пенальті здолало "Аріс" і пролізло до плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

Команда Мірчі Луческу здійснила камбек і продовжить виступи в єврокубках.

Київське "Динамо" перемогло грецький "Аріс" ( 2:1 ) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24 та за підсумками серії пенальті вийшло до наступної стадії.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбувся на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті.

Першими в цій зустрічі забили греки. На 39-й хвилині після подачі з правого кута штрафного майданчика Луїс Пальма скинув м'яч у центр воротарського, де ексфутболіст "Дніпра-1" та донецького "Шахтаря" Невен Джурасек розстріляв ворота Георгія Бущана.

Перед перервою команда Мірчі Луческу зрівняла рахунок. На 45-й хвилині капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук виконав м'яке закидання до карного майданчика "Аріса" і Назар Волошин потилицею перекинув м'яч через голкіпера.

У другому таймі кияни продовжили атакувати, аби нівелювати мінімальну поразку в першому матчі. На 72-й хвилині Луческу зробив низку замін і вони принесли результат. На 85-й хвилині діагональну передачу Олександра Андрієвського зі своєї половини поля ударом злету завершив Олександр Караваєв.

Оскільки у першому матчі в Греції "Динамо" поступилося "Арісу" з рахунком 1:0, то після нічиєї 2:2 за сумою двох поєдинків клуби продовжили з'ясовувати сильнішого в екстратаймах.

На старті другого овертайму "Аріс" залишився в меншості – Домагой Павічич у підкаті збив Владислава Дубінчака та отримав другу жовту картку.

Однак кияни не зуміли скористатися чисельною більшістю – відтак переможець протистояння визначався у серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці українського клубу.

Таким чином, "Динамо" вийшло до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається за путівку до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3.

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