"Динамо" у видовищному матчі УПЛ перемогло "Металіст 1925" – Гармаш забив колишній команді (відео)

Команда Олександра Шовковського виграла перший офіційний поєдинок 2024 року.

"Динамо" обіграло "Металіст 1925" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:4 .

Харків'яни вийшли вперед у самому дебюті гри. На 5-й хвилині Денис Гармаш у своєму дебютному офіційному матчі за "Металіст 1925" ударом з меж штрафного вразив ворота свого колишнього клубу.

Наприкінці першого тайму "біло-сині" відігралися – на 43-й хвилині з меж карного майданчика у верхній ближній кут точно пробив Владислав Кабаєв.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського вийшли вперед – на 62-й хвилині забив Владислав Ванат, а ще через сім хвилин відзначився Віталій Буяльський.

На 72-й хвилині підопічні Віктора Скрипника, для якого це був перший поєдинок на посаді головного тренера харківського клубу, скоротили відставання – одразу після виходу на заміну забив зимовий новачок Реймонд Овусу.

Проте останнє слово в цьому матчі було за киянами – на 76-й хвилині Ванат оформив дубль.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Динамо"

Після цього матчу "Динамо" (31 бал) посідає п'яте місце в УПЛ і на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса", однак столичний клуб має три поєдинки в запасі. "Металіст 1925" (15 пунктів) залишився на 12-й позиції.

У наступному турі "біло-сині" 2 березня зустрінуться з "Чорноморцем", а підопічні Скрипника того ж дня зіграють з "Минаєм".

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