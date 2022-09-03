"Динамо" в більшості зазнало фіаско проти "Зорі", програвши другий матч поспіль на старті сезону УПЛ

Зустріч на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершилася поразкою "біло-синіх" з рахунком 3:2 .

Номінальним господарем матчу була луганська команда. Саме вона й вийшли вперед вже у дебюті протистояння. Вихованець "Динамо" Назарій Русин на 7-й хвилині вразив ворота свого колишнього клубу ударом з меж штрафного майданчика. Зазначимо, що не обійшлося без рикошету від захисника киян Томаша Кендзьори.

На 35-й хвилині команда Патріка ван Леувена несподівано подвоїла перевагу в рахунку. Дмитро Мішньов залишився сам на дальній стійці та пробив у кут після передачі В'ячеслава Чурка.

На початку другого тайму "Динамо" відквитало один м'яч. Результативним ударом відзначився Владислав Ванат.

А на 69-й хвилині "Зоря" залишилася в меншості Роман Вантух вдарив по нозі Олександра Караваєва і отримав другу жовту картку, яка перетворилася на червону.

Незважаючи на чисельну меншість, уже на наступній хвилині луганці спромоглися забити гол. Ще один вихованець "Динамо" Володимир Бражко в штрафному обіграв капітана "біло-синіх" Сергія Сидорчука, технічно поклав на газон Іллю Забарного і вгатив м'яч під поперечину.

На 83-й хвилині "Динамо" знову скоротило відставання до мінімуму. Віталій Буяльський після передачі з кутового з-за меж штрафного злету точно пробив у кут. Врятувати бодай нічию підопічні Луческу вже не змогли.

Нагадаємо, для "Динамо" це друга поспіль поразка на старті нового сезону УПЛ. "Біло-сині" розпочали чемпіонат розгромною поразкою від "Дніпра-1" (0:3).

Кияни з нулем у графі очок перебувають на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ. "Зоря" після трьох перемог поспіль з 9 очками лідирує в чемпіонаті.

У наступному турі ""Динамо" 11 вересня прийме "Львів", а луганці 9 вересня зіграють з "Рухом".

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