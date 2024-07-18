"Динамо" в кінцівці програло клубу Бундесліги перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Київське "Динамо" зазнало поразки від берлінського "Уніона" в останньому товариському матчі на тренувальному зборі в Австрії. Зустріч завершилася з рахунком 2:3 .

Німецький клуб вийшов вперед на 14-й хвилині – пенальті реалізував Бенедикт Голлербах. На 34-й хвилині "біло-сині" відігралися – відзначився Владислав Ванат.

Після перерви представник Бундесліги знову повів у рахунку – на 67-й хвилині забив Кріс Бедія. Проте кияни зуміли вдруге відновити паритет у матчі – на 83-й хвилині точного удару завдав Самба Діалло.

Розв'язка цього поєдинку настала вже у компенсований час. На 90+1-й хвилині перемогу берлінцям приніс гол Жордана Сібачо.

Огляд матчу "Динамо" – "Уніон"

Раніше "Динамо" на тренувальному зборі зіграло внічию з німецькими "Падерборном" (0:0) та "Шальке" (2:2), а також перемогло данський "Брондбю" (4:0) і південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" (1:0).

Поєдинок з "Уніоном" став для "біло-синіх" останнім перед стартом у новому євросезоні. Вже у вівторок, 23 липня, команда Олександра Шовковського проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів із сербським "Партизаном".

Перший матч буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться у польському Любліні. Поєдинок у відповідь команди зіграють 31 липня у Белграді.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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