"Динамо" в Києві розібралося з "Минаєм" та наблизилося до лідерів УПЛ

"Динамо" обіграло "Минай" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Лобановського в Києві закінчився з рахунком 2:0 .

Команда Мірчі Луческу вийшла вперед на 35-й хвилині – Антон Царенко вискочив з-за спин захисників закарпатського клубу і спрямував м'яч у лівий кут після невдалого удару Джастіна Лонвейка з центральної зони.

У другому таймі "біло-сині" змогли подвоїти свою перевагу. Владислав Ванат скористався чудовою передачею Володимира Шепелєва до лівого флангу штрафного та низом пробив у дальній кут.

Після цього матчу "Динамо" (39 очок) залишилося на четвертому місці в УПЛ, але скоротило відставання від топ-3, де наразі йдуть "Шахтар" (43), "Дніпро-1" (42) та "Зоря" (40).

У наступному турі кияни 14 квітня на виїзді зіграють з "Рухом". Закарпатці того ж дня приймуть "Кривбас".

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