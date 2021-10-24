"Динамо" в Києві впевнено розібралося з "Дніпром-1": Циганков відзначився суперголом (відео)

"Біло-сині" повернули собі триочковий гандикап над "Шахтарем" у турнірній таблиці.
Київське "Динамо" обіграло "Дніпро-1" у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги. Центральна битва туру на столичному "Олімпійському" завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0.
У першому таймі команди не потішили уболівальників забитими м'ячами, залишивши все найцікавіше на другу половину зустрічі.
У перерві головний тренер киян Мірча Луческу вирішив підсилити гру та зробив одразу три заміни: з поля пішли Володимир Шепелєв, Вітінью та Олександр Андрієвський, поступившись місцем Миколу Шапаренку, Карлосу Де Пені та Сергію Сидорчуку.
Другий тайм "біло-сині" розпочали потужно. На 50-й хвилині столичний клуб повів у рахунку. Віктор Циганков після сольного проходу змістився в центр і з лінії штрафного майданчика красивим ударом поцілив у дальній верхній кут.
На 71-й хвилині господарі подвоїли перевагу в рахунку. Циганков утік правим флангом і скидав назад під удар Шапаренку. Захисник "Дніпра-1" виконав перехоплення, але м'яч відлетів до Дениса Гармаша - джокер Луческу з рикошетом відправив м'яч у ближню "дев'ятку".
На 80-й хвилині кияни могли довести справу до розгрому, але Віталій Буяльський, отримавши передачу від Гармаша, не реалізував вихід один на один з голкіпером.
- "Динамо" (32 очки) повернуло собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" на три бали випереджають "Шахтар", який у цьому турі в більшості переміг "Ворсклу".
- "Дніпро-1" посідає четверту сходинку з 22 балами у своєму активі.
- В 13-му турі УПЛ "Динамо" 30 жовтня в гостях зіграє з "Маріуполем", а "Дніпро-1" у перший день листопада проведе домашній поєдинок з "Минаєм".