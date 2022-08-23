"Динамо" в Лісабоні розгромно програло "Бенфіці" та не зуміло пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів (відео)

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" поступилося лісабонській "Бенфіці" в другому поєдинку раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився перемогою португальської команди з рахунком 3:0 .

"Орли" вийшли вперед на 27-й хвилині. Ніколас Отаменді після навісу Давіда Нереса відірвався на дальній стійці від Артема Бєсєдіна та з декількох метрів головою переправив м'яч у ворота Георгія Бущана.

На 40-й хвилині "Бенфіка" подвоїла свою перевагу - Олександр Сирота невдало відпасував назад, подарувавши м'яч Рафі Сілві, а той холоднокровно впритул розстріляв Бущана.

Ще до перерви підопічні Роджера Шмідта відправили третій м'яч у ворота "Динамо". Швидка контратака лісабонців завершилася бездоганним ударом у дальній кут Нереса, якому асистував Гонсалу Рамуш.

У другому таймі команди на забивали голів одна одній. "Бенфіка" і надалі домінувала, але в більш економному режимі. А "Динамо" за весь матч не завдало навіть жодного удару в площину воріт.

Оскільки перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2, то за підсумком двох зустрічей "біло-сині" зазнали фіаско 0:5 .

Таким чином, "Бенфіка" виборола право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. "Динамо" ж зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, на шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

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