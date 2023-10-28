"Динамо" в меншості не зуміло обіграти "Колос" в УПЛ – Ваната вилучили за симуляцію

"Динамо" зіграло внічию з "Колосом" у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за "біло-синіми". На 19-й хвилині Олександр Тимчик з другої спроби переправив м'яч у ворота після прострілу Олександра Караваєва з правого флангу.

На старті другої половини зустрічі ковалівці відігралися. На 51-й хвилині Валерій Лучкевич скористався передачею Вадима Мілька та злету пробив у лівий верхній кут.

На 63-й хвилині кияни залишилися в меншості – Владислав Ванат отримав другу жовту картку за симуляцію перед штрафним майданчиком суперника. Додамо, що перший "гірчичник" форвард "Динамо" заробив на 31-й хвилині за удар ліктем під час боротьби з Мільком.

До кінця гри рахунок на табло не змінився. Команда Мірчі Луческу втратила очки у третьому поєдинку поспіль. Раніше "біло-сині" програли "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1).

Після цього матчу "Динамо" (16 очок) посідає сьоме місце в УПЛ та, маючи три гри в запасі, відстає від лідера "Кривбаса" на 10 балів. "Колос" (16 пунктів) розташовується на восьмій позиції.

У наступному турі "Динамо" 3 листопада прийме "Шахтар", а клуб з Ковалівки днем пізніше на виїзді зіграє проти ЛНЗ.

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