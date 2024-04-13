"Динамо" в меншості обіграло "Олександрію" в матчі з двома повітряними тривогами (відео)

"Динамо" в гостях здолало "Олександрію" в матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі команда Олександра Шовковського забила у другому таймі. На 64-й хвилині Володимир Бражко обігрався з Миколою Шаперенком і зі входу до штрафного майданчика потужно пробив під поперечину.

Зазначимо, що весь другий тайм кияни грали в меншості. На 45-й хвилині з поля був вилучений Назар Волошин, який отримав дві жовті картки протягом двох хвилин.

Додамо, що матч двічі призупиняли через сигнал повітряної тривоги.

Огляд матчу "Олександрія" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Динамо" (48 очок) вийшло на друге місце в УПЛ. Підопічні Шовковського на один бал відстають від лідера "Шахтаря", який має гру в запасі. "Олександрія" (24 пункти) йде на 11-й позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату України динамівці 17 квітня зустрінуться з "Минаєм", а команда Руслана Ротаня того ж дня прийматиме "Оболонь".

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