"Динамо" в меншості вирвало перемогу над "Дніпром-1" і продовжило боротьбу за чемпіонство (відео)

Вирішальний гол у компенсований час забив Владислав Ванат.

"Динамо" на виїзді обіграло "Дніпро-1" в центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" у Дніпрі закінчився з рахунком 1:2 .

Уже на 15-й хвилині зустріч було призупинено через повітряну тривогу. Після повернення на поле дніпрянам вдалося відкрити рахунок у грі – на 43-й хвилині захисники "біло-синіх" Тарас Михавко і Денис Попов програли боротьбу Олексію Гуцуляку, який потім спокійно переграв Георгія Бущана.

На старті другого тайму команда Олександра Шовковського відігралася. На 49-й хвилині Владислав Кабаєв з меж воротарського майданчика потужно пробив під поперечину.

Наприкінці матчу кияни залишилися в меншості – на 88-й хвилині Олександр Тимчик ззаду стрибнув у ноги супернику, за що отримав пряму червону картку.

Проте навіть удесятьох динамівці змогли забити переможний гол. У компенсований час столична команда організувала швидку контратаку, в якій Владислав Ванат відправив м'яч у ворота, скориставшись передачею Владислава Супряги.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (57 балів) посідає друге місце в УПЛ і скоротило відставання від лідера "Шахтаря" до одного очка, але "гірники" мають матч у запасі. "Дніпро-1" з 45 пунктами залишився на четвертій сходинці.

1 травня кияни приймуть "Верес" у перенесеному матчі 5-го туру чемпіонату України, а команда Юрія Максимова 6 травня на своєму полі зійдеться з "Кривбасом".

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