"Динамо" в меншості зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" в Лізі Європи (відео)

Київське "Динамо" розгромно програло угорському "Ференцварошу" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:4 .

Уже на 17-й хвилині зустрічі український клуб залишився в меншості – Владислав Дубінчак отримав пряму червону картку за те, що грубо влетів у ноги супернику, який виконував подачу з правого флангу вже за лицьовою лінією. Арбітр пішов переглянути повтор епізоду на VAR, після чого вилучив захисника "біло-синіх" з поля.

Вилучення Владислава Дубінчака

Опинившись удесятьох, "Динамо" стало грати другим номером, але організовувало гострі контратаки. На 36-й хвилині підопічні Олександра Шовковського створили два небезпечні моменти поспіль – спочатку Владислав Кабаєв з гострого кута пробив у поперечину, а потім Владислав Ванат замкнув подачу Олександра Караваєва ударом у верхній каркас воріт "Ференцвароша".

Угорський клуб також неодноразово загрожував воротам "Динамо", але надійна гра Георгія Бущана дозволила киянам у першому таймі не пропустити.

Проте уже на старті другого тайму "Ференцварош" відкрив рахунок у матчі. На 54-й хвилині Кабаєв помилився з передачею назад, чим скористався Барнабаш Варга і з меж штрафного влучив у праву "дев'ятку".

На 56-й хвилині чемпіон Угорщини подвоїв свою перевагу в рахунку. Крістоффер Захаріассен підібрав м'яч у карному майданчику "Динамо" та відправив його у правий нижній кут.

На 67-й хвилині "Ференцварош" зробив рахунок розгромним. Барнабаш Варга оформив дубль, ударом головою замкнувши подачу Каді з правого флангу.

На 72-й хвилині угорська команда могла забивати четвертий м'яч, але Норберт Каян, який вийшов у другому таймі на заміну, після сольного проходу потужно пробив у поперечину.

На 76-й хвилині кияни таки пропустили вчетверте. Сальданья, який просто перед цим з'явився на заміну, реалізував вихід один на один з Бущаном. Відповісти хоча б одним голом динамівці не зуміли.

Огляд матчу "Динамо" – "Ференцварош"

Для київського клубу це четверта поразка поспіль у євротурнірі. У перших трьох турах "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3) поступилося "Гоффенгайму" (0:2) та зазнало поразки від "Роми" (0:1) українського форварда Артема Довбика.

Після цієї поразки команда Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. "Ференцварош" (6 балів) піднявся на 14-ту позицію.

У наступному турі "Динамо" зіграє проти чеської "Вікторії" Пльзень, а "Ференцварош" прийме шведський "Мальме". Матчі відбудуться 28 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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