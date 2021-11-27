"Динамо" в непростому матчі здолало "Минай" після вильоту з Ліги чемпіонів

"Динамо" в непростому матчі здолало "Минай" після вильоту з Ліги чемпіонів

Команда Луческу перемогла на Закарпатті завдяки голам Циганкова і Шапаренка.

Київське "Динамо" обіграло закарпатський "Минай" у поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершилася з рахунком 0:2 .

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У першому таймі кияни повністю домінували над своїм суперником. Уже на 11-й хвилині Олег Горін збив Віталія Буяльського у штрафному майданчику господарів, а Віктор Циганков реалізував пенальті.

Цей гол став для лідера "Динамо" десятим у нинішньому сезоні внутрішньої першості. Циганков наздогнав форварда "Дніпра-1" Артема Довбика у бомбардирських перегонах УПЛ.

На 16-й хвилині підопічні Мірчі Луческу мали чудовий шанс подвоїти свою перевагу, але "Минай" врятувала поперечина після пострілу Дениса Гармаша.

Після перерви "Минай" уже не був настільки безпорадним. Команда Ігоря Леонова створила декілька прекрасних нагод, щоб забити. На 60-й хвилині Рустам Ахмедзаде з меж штрафного поцілив у Артема Шабанова, після чого м'яч ледь не опинився у воротах Георгія Бущана. А вже в наступній атаці Євген Селезньов головою замкнув подачу з правого флангу, але м'яч влучив у дальню стійку.

Найбільш суперечливий епізод поєдинку стався на 70-й хвилині. Ахмедзаде впав у штрафному киян після боротьби з Кендзьорою. Арбітр перевірив момент на VAR, але пенальті не призначив, оскільки перед цим Міслав Матіч підіграв собі рукою.

Питання про переможця зустрічі було знято аж у компенсований час. Микола Шапаренко забив красивим ударом злету і встановив остаточний рахунок.