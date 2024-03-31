"Динамо" в Полтаві знищило "Ворсклу" – Ярмоленко голом повернувся після важкої травми (відео)

"Динамо" на виїзді здобуло розгромну перемогу над "Ворсклою" в матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:5 .

На 30-й хвилині зустрічі "біло-синіх" вивів уперед Владислав Ванат. Через шість хвилин матч було призупинено через повітряну тривогу, яка тривала понад дві години.

Після повернення на поле кияни буквально розбили свого суперника. Спершу відзначився Володимир Бражко, а потім дубль оформив Микола Шапаренко, який забив з пенальті та з гри після передачі Назара Волошина.

Зазначимо, що на 66-й хвилині на заміну вийшов Андрій Ярмоленко, який не грав пів року через травму. В першому ж матчі після повернення на поле лідер "Динамо" зумів забити, на 78-й хвилині скориставшись пасом Бражка.

На 83-й хвилині полтавська команда забила гол престижу. Остаточний рахунок у поєдинку встановив Микола Ковталюк.

Огляд матчу "Ворскла" – "Динамо"

Після цього матчу "Динамо" (41 очко) піднялося на третє місце в УПЛ. "Ворскла" (29 балів) залишилася на сьомій позиції.

4 квітня команда Олександра Шовковського у Києві зіграє із "Зорею" в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ. "Ворскла" цього ж дня зустрінеться з "Поліссям" у півфіналі Кубка України.

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