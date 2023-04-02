"Динамо" в ювілейному матчі Луческу обіграло найгіршу команду УПЛ (відео)

Київське "Динамо" на виїзді перемогло "Львів" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 0:2 .

Перший м'яч у цій зустрічі столичний клуб забив на початку другого тайму. На 52-й хвилині "біло-сині" заробили право на штрафний удар неподалів від карного майданчика суперника.

Динамівці вирішили розіграти стандарт – Володимир Шепелєв скинув під удар Владиславу Ванату, а той сильно і точно відправив м'яч у правий нижній кут.

Наприкінці матчу "Динамо" подвоїло рахунок. Венесуельський форвард Ерік Рамірес, який вийшов у другому таймі на заміну, відзначився після передачі Дениса Гармаша.

Огляд матчу

Один з лідерів "біло-синіх" Віталій Буяльський пропустив цю гру через дискваліфікацію. Хавбека відсторонили на три зустрічі за підсумками інциденту, який стався після матчу 17-го туру УПЛ проти "Дніпра-1".

Додамо, що поєдинок зі "Львовом" став для головного тренера киян Мірчі Луческу ювілейним, 100-м, біля керма "Динамо" у всіх турнірах.

"Динамо" (36 очок) посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ – відставання киян від "Зорі", яка йде третьою, скоротилося до одного пункту. "Львів" (13 балів) розташувався на останній позиції.

У наступному турі "біло-сині" 8 квітня зустрінуться з "Минаєм", а львів'яни наступного дня зіграють проти "Дніпра-1".

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