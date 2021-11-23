"Динамо" вдруге обіграло "Баварію" та зберегло лідерство в групі юнацької Ліги чемпіонів (відео)

"Динамо" вдруге обіграло "Баварію" та зберегло лідерство в групі юнацької Ліги чемпіонів (відео)

"Біло-сині" забили мюнхенцям по голу в кожному з таймів.

Київське "Динамо" перемогло мюнхенську "Баварію" в домашньому матчі 5-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів.

Гра відубулася на стадіоні імені Валерія Лобановського та завершилася з рахунком 2:1 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 7-й хвилині, коли ворота німецького клубу вразив Олександр Яцик.

На 69-й хвилині кияни зміцнили свою перевагу - пенальті реалізував Володимир Бражко.

У компенсований час Бенджамін Дібрані скоротив відставання мюнхенського клубу, але на більше гостей не вистачило.

Зазначимо, що юнацькома команда "Динамо" вже вдруге обіграла "Баварію" в поточному розіграші турніру. У Мюнхені українці розгромили суперників з рахунком 4:0.

Завдяки перемозі юні динамівці (13 очок) закріпилися на вершині турнірної таблиці групи E, де також виступають "Барселона" і "Бенфіка". За 5 матчів команда Ігоря Костюка здобула 4 перемоги і одну нічию. Кияни ще раніше забезпечили собі вихід до плейоф.

Завершить груповий турнір "Динамо" U-19 виїзним поєдинком проти "Бенфіки" 8 грудня.

Додамо, що дорослі команди "Динамо" та "Баварії" зустрінуться сьогодні о 19:45 на НСК "Олімпійський". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.