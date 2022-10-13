"Динамо" вдруге програло "Ренну" та втратило шанси на вихід до плейоф Ліги Європи (відео)

Київське "Динамо" зазнало поразки від французького "Ренна" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок у польському Кракові завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі клуби обійшлися без голів, а в дебюті другої половини зустрічі французька команда зуміла відкрити рахунок. На 48-й хвилині Крістофер Ву зіграв на випередження після навісу з кутового та ногою з декількох метрів переправив м'яч у ворота. Цей гол виявився єдиним у цьому протистоянні.

У паралельному матчі цієї групи кіпрський АЕК Ларнака на власному полі поступився турецькому "Фенербахче" - 1:2.

Додамо, що в перших трьох турах Ліги Європи підопічні Мірчі Луческу не змогли набрати жодного очка. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).

Таким чином, "Динамо" з чотирма поразками втратило будь-які шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Незважаючи на це, "біло-сині" ще можуть поборотися за євровесну. Якщо кияни обійдуть в групі АЕК з Ларнаки і стануть третіми, то потраплять до стикових матчів Ліги конференцій.

"Динамо" на груповому етапі Ліги Європи: турнірне становище

Після чотирьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (10) і "Ренн" (10), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 5-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 27 жовтня: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.

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