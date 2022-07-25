"Динамо" вирушило до Туреччини на вирішальну битву з "Фенербахче" за Лігу чемпіонів: хто в складі

У понеділок, 25 липня, делегація київського "Динамо" вилетіла до Стамбула на матч-відповідь 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти "Фенербахче".

Перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю.

У другому поєдинку головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Матч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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