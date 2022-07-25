"Динамо" вирушило до Туреччини на вирішальну битву з "Фенербахче" за Лігу чемпіонів: хто в складі

У понеділок, 25 липня, делегація київського "Динамо" вилетіла до Стамбула на матч-відповідь 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти "Фенербахче".
Перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю.
У другому поєдинку головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Матч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.
- Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".
- Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".
Читайте також:
Фенербахче - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів
"Фенербахче" позбувся зіркового бразильця перед матчем-відповіддю з "Динамо" в Лізі чемпіонів
"Хто зараз приїде грати до України? Ніхто": що сказав Луческу після гри з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів