"Динамо" вирвало перемогу над ЛНЗ, ледь не втративши очки в другому поспіль матчі УПЛ (відео)

"Динамо" на виїзді здобуло важку перемогу над ЛНЗ у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм виграли "біло-сині" – на 11-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Костянтин Вівчаренко.

На старті другого тайму господарі поля відігралися – на 49-й хвилині забив Мухаррем Яшарі.

Утім, наприкінці протистояння команда Олександра Шовковського таки зуміла вирвати перемогу – на 89-й хвилині Володимир Бражко завдав удару, а гравець черкаського клубу Ілля Путря зрізав м'яч у власні ворота.

Огляд матчу ЛНЗ – "Динамо"

Зазначимо, що "біло-сині" ледь не втратили очки в другому поспіль матчі УПЛ. Минулого туру "Динамо" в Києві не зуміло обіграти "Ворсклу" (1:1).

"Динамо" (50 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. Столичний колектив збільшив відрив від "Олександрії" (41 бал, 19 матчів) та "Шахтаря" (39 пунктів, 18 поєдинків) у чемпіонських перегонах.

ЛНЗ розташовується на 10-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України, маючи у своєму активі 22 очки.

У наступному турі національного чемпіонату "Динамо" 11 березня зіграє проти "Зорі", а ЛНЗ 16 березня позмагається з "Колосом".

Читайте також:

Основний футболіст "Динамо" травмувався перед матчами збірної України за вихід до еліти Ліги націй

Екстренера "Шахтаря" на 9 місяців відсторонили від футболу: за що його покарали (відео)

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу