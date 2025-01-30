"Динамо" вирвало перемогу над РФШ у заключному матчі основного етапу Ліги Європи (відео)

Київське "Динамо" обіграло латвійський РФШ у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 1:0 .

"Біло-сині" мали можливість виходити вперед на 21-й хвилині, але гол Владислава Кабаєва не було зараховано через офсайд у Владислава Ваната. Тож перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів.

А в другому таймі команда Олександра Шовковського таки забила єдиний і переможний м'яч. На 76-й хвилині Олександр Піхальонок ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч у правий кут.

Огляд матчу "Динамо" – РФШ

Для "Динамо" це перша перемога в основному раунді Ліги Європи. Київський клуб з 4 очками фінішував на 34-му місці у загальній турнірній таблиці. "Біло-сині" ще після шостого туру втратили шанси на вихід до плейоф.

РФШ з 5 очками посів 32-гу сходинку турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи і також завершив боротьбу в єврокубках.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: результати матчів останнього туру

"Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" та не зумів пробитися до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плейоф