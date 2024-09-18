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"Динамо" впевнено обіграло "Ворсклу" та очолило турнірну таблицю УПЛ (відео)

"Динамо" впевнено обіграло "Ворсклу" та очолило турнірну таблицю УПЛ (відео)

"Динамо" – "Ворскла" / Фото: ФК Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського здобула п'яту поспіль перемогу на старті чемпіонату України.

Київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" в перенесеному матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі підопічні Олександра Шовковського двічі вразили ворота суперника – на 33-й хвилині рахунок відкрив Браян Себальйос, а вже через дві хвилини Олександр Караваєв його подвоїв.

У другій половині зустрічі полтавці скоротили відставання – на 81-й хвилині відзначився Самсон Ієде.

Але наприкінці матчу "біло-сині" зняли питання щодо переможця – на 90+1-й хвилині забив Олександр Піхальонок.

Огляд матчу "Динамо" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це п'ята поспіль перемога на старті поточного сезону УПЛ. До цього "біло-сині" обіграли "Верес" (2:1), "Карпати" (3:1), ЛНЗ (1:0) та "Зорю" (2:0).

Кияни з 15 очками одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ і випереджають найближчих переслідувачів – "Полісся" та "Олександрію" – на 2 бали. "Ворскла" з 8 пунктами залишилася на дев'ятій позиції.

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