"Динамо" впевнено перемогло у першому благодійному матчі на підтримку України

"Біло-сині" зіграли з варшавською "Легією".
У вівторок, 12 квітня, київське "Динамо" провело перший благодійний матч в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").
Суперником "біло-синіх" стала польська "Легія". Поєдинок завершився впевненою перемогою киян - 3:1.
Рахунок матчу відкрив вже на третій хвилині Віталій Буяльський. На початку другого тайму поляки відповіли - відзначився Ігор Стржалек.
За три хвилини Артем Бєсєдін знову вивів "Динамо" вперед, а згодом відзначився дублем.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв грецькому "Олімпіакосу" у першому благодійному матчі.
Читайте також:
"Казав, що шкода, а потім виклав відео на підтримку Путіна": непереможний українець - про розмову з Повєткіним
"Я засинаю і прокидаюся з думками про них": легенда "Металіста" підтримав українців у війні з Росією
"Це ганчірки, грайте в зомбо-лізі": П'ятов розкритикував футболістів РФ за мовчання про війну в Україні