"Динамо" впевнено перемогло у першому благодійному матчі на підтримку України

"Динамо" впевнено перемогло у першому благодійному матчі на підтримку України

"Біло-сині" зіграли з варшавською "Легією".

У вівторок, 12 квітня, київське "Динамо" провело перший благодійний матч в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Суперником "біло-синіх" стала польська "Легія". Поєдинок завершився впевненою перемогою киян - 3:1 .

Рахунок матчу відкрив вже на третій хвилині Віталій Буяльський. На початку другого тайму поляки відповіли - відзначився Ігор Стржалек.

За три хвилини Артем Бєсєдін знову вивів "Динамо" вперед, а згодом відзначився дублем.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв грецькому "Олімпіакосу" у першому благодійному матчі.

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