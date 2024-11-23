"Динамо" впевнено перемогло "Чорноморець" і закріпило своє лідерство в УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського не зіткнулася з проблемами у грі проти "моряків".

"Динамо" обіграло "Чорноморець" у домашньому матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3:1 .

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок на 16-й хвилині зустрічі – Денис Попов перехопив м'яч на половині поля одеситів, після чого Віталій Буяльський зробив передачу на Владислава Ваната, а той точно пробив у лівий кут.

У другому таймі "біло-сині" збільшили свою перевагу. На 69-й хвилині Буяльський красивим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

На 88-й хвилині динамівці зробили рахунок розгромним – забив Валентин Рубчинський, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну. Гості відповіли лише голом престижу, автором якого на 90+3-й хвилині став Євгеній Скиба.

Огляд матчу "Динамо" – "Чорноморець"

Після цієї перемоги "Динамо" (35 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. Столичний клуб тепер на три бали випереджає найближчого переслідувача "Олександрію", яка має гру в запасі. "Чорноморець" (12 пунктів) залишився на 13-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України кияни на виїзді зустрінуться з "Колосом", а "моряки" у гостях позмагаються з "Олександрією". Обидва матчі відбудуться в неділю, 1 грудня.

Перед цим на підопічних Шовковського чекає поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги Європи з чеською "Вікторією" Пльзень, який заплановано на четвер, 28 листопада, у німецькому Гамбурзі.

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