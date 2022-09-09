"Динамо" встановило історичний антирекорд після невдачі в Туреччині у Лізі Європи

Зазначимо, що команда Мірчи Луческу в рамках 1-го туру групової стадії другого за престижністю клубного турніру Європи зазнала виїзної поразки від турецького "Фенербахче" з рахунком 1:2.

Як наслідок, ця невдача стала для "біло-синіх" п'ятою поспіль у всіх турнірах. Серія невдач киян розпочалася в середині серпня, коли "Динамо" поступилося "Бенфіці" в першому, номінально домашньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів (0:2). У матчі-відповіді "Динамо" також програло на виїзді - 0:3.

Ще двох поразок підопічні Луческу зазнали в чемпіонаті України - від "Дніпра-1" (0:3) та "Зорі" (2:3). Це означало для клубу найгірший в історії старт у національній першості - раніше "Динамо" ніколи не розпочинало чемпіонат України з двох невдач поспіль.

Цікаво, що ще за підсумками гри із "Зорею" столичний клуб встановив власний антирекорд за числом програних матчів поспіль (до цього серія становила три поразки поспіль, які були встановлені в сезонах 2012/13 та 2016/17, прим.). Та оновив його у грі з "Фенербахче", за підсумками якої серія сягнула вже п'яти поєдинків.

Виправити невдалу серію "Динамо" може в неділю, 11 вересня, коли в рамках 4-го туру УПЛ прийматиме "Львів". Після цього на "біло-синіх" очікує поєдинок 2-го туру ЛЄ з кіпрським АЕКом, який у раунді плейоф вибив "Дніпро-1".

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